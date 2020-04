Covid. Crotone, casi fermi ma all’Asp arriva l’ok per eseguire autonomamente i tamponi

Rimangono fermi a 116 i casi di Covid19 nel crotonese. Nulla cambia, dunque, rispetto a 24 ore fa, dall’ultimo bollettino ufficiale dell’Asp provinciale (QUI) che oggi, tra l’altro, fa sapere come al momento si trovino in sorveglianza attiva 1507 persone e 1294 a fine quarantena.

L’azienda sanitaria però, ha voluto anche fare chiarezza sul numero di test da effettuare nel capoluogo ed in provincia. Ad oggi, sostiene la direzione generale, sono stati 684 i tamponi richiesti, 53 dei quali proprio oggi.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivata l'autorizzazione all’Asp pitagorica per effettuare proprio i tamponi. La documentazione prodotta dall’azienda è risultata idonea e così la Regione Calabria ha provveduto a dare l’ok ad eseguire direttamente ed in autonomia i test per l’accertamento del contagio da Covid-19.

A annunciarlo però è la Provincia pitagorica parlando “di un importante risultato” del quale lo stesso ente e il suo presidente, Giuseppe Dell'Aquila, si sarebbero fatti interpreti e anche portavoce.

“Grazie al lavoro serio e preciso portato avanti dall'Asp di Crotone ed all'attenzione e disponibilità del dg regionale Belcastro, - ha commentato Dell'Aquila - Crotone potrà in autonomia effettuare i tamponi necessari a verificare il contagio”.

“L'Asp di Crotone - ha aggiunto il presidente facente funzioni - ha già dimostrato di essere in grado di lavorare e di farlo bene allestendo in tempi brevi il reparto Covid-19, e sarà certamente in grado di effettuare e gestire gli esami dei tamponi con la stessa efficienza ed efficacia.”

Una gestione che secondo l’ente intermedio velocizzerà sia l'esecuzione del test che la comunicazione dei risultati. “Tempi ridotti che - afferma conclude ancora Dell’Aquila - potrebbero fare la differenza per mappare realmente il contagio nel territorio crotonese e quindi attuare gli interventi per il contenimento del contagio e l'assistenza ai malati”.

Ottenuta l'autorizzazione si attende ora l'arrivo nella struttura crotonese della strumentazione necessaria e già richiesta.