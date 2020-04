Covid. Il bollettino: altri 20 positivi, il “caso” Torano spinge ancora. Aumentano i dimessi

Ancora in crescita, seppure sempre moderata, la crescita dei positivi al covid-19 in Calabria. Il bollettino regionale parla oggi di altri 20 casi rispetto a quelli comunicati ieri (QUI), e che portano il complessivo, dall’inizio di epidemia, a 1011.

21.268 finora i tamponi eseguiti nella nostra regione, 20.257 quelli difatti risultati fortunatamente negativi. Due dei nuovi positivi accertati quest’oggi provengono dal catanzarese ma il resto, 18, tutti dall’area del cosentino dove contribuisce a far salire l’asticella, ancora, il “focolaio” della casa di cura di Torano Castello (QUI).

A questo proposito la Regione fa sapere che attualmente i contagiati nella struttura sono 78: 22 già comunicati nel bollettino del 14 aprile, 36 in quello del 16 aprile, 9 il giorno successivo e 11 oggi. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potrebbero però essere aggiornati ulteriormente.

La buona notizia di oggi è che non si registrano decessi: finora le persone che hanno perso la vita con o per il covid, sono 73 (QUI).

Lo spaccato dei ricoveri nelle strutture ospedaliere calabresi, invece, ci rimette un dato ancora fortunatamente confortante e mediamente in linea con i giorni passati.

Intanto, i dimessi salgono a 106 dopo che hanno lasciato le strutture di assistenza altri sette degenti: cinque a Cosenza e due a Catanzaro.

Ancora bassa è anche la “pressione” sui vari reparti: ad oggi sono assistiti nelle terapie intensive gli stessi pazienti di ieri, sette, ovvero lo 0,8% del totale dei contagiati.

Nei reparti di malattie infettive, invece, sono ospitati 152 degenti (due in meno da ieri), il 16,4% degli affetti da Covid. Il grosso della popolazione contagiata, come sempre, si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi: sono 673 (15 in più da ieri), che rappresentano il 72,5% del totale dei positivi.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

Andando a guardare i numeri del contagio nelle singole province calabresi, quella cosentina rimane l’area più colpita con 383 positivi (18 in più rispetto da ieri): 40 in reparto; 3 in rianimazione; 290 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 21 deceduti.

Segue, in ordine numerico, quella del reggino, che rimane, come ieri, a 240 casi di Covid: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti.

Nella provincia di Catanzaro i positivi arrivano oggi a 206 (2 in più rispetto a ieri): 60 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 26 deceduti.

Fermi da ben una settimana ormai i contagi accertati nel crotonese, il dato complessivo è di 112: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti.

Anche a Vibo Valentia, infine, conteggi fermi - e per il terzo giorno consecutivo - a 70 covid: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 7.505 (294 in più da ieri) e così distribuiti: 1.928 a Reggio Calabria; 1.779 a Cosenza; 1.716 a Catanzaro; 1.587 a Crotone e 495 a Vibo Valentia

Le persone giunte in regione e che ad oggi si sono registrate sul sito dell’ente sono 15.306. Nei conteggi sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.