Armi, trovato un fucile nascosto in un muro a Cardeto

I Carabinieri di Cardeto supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno trovato, in un'area boschiva, un’arma nascosta con relativo munizionamento.

In contrada “Ambele” del Comune di Cardeto, un fucile semiautomatico Benelli, cal.12, con matricola punzonata e munizioni da caccia di vario calibro erano nascoste in un muro. L’arma clandestina è stata già trasmessa ai reparti specializzati dei Carabinieri, per gli opportuni accertamenti balistici volti a verificare se sia stata utilizzata in occasione di fatti di sangue o danneggiamenti.