Da Rosarno a Bergamo per consegnare arance e kiwi

Da Rosarno a Bergamo per consegnare 55 quintali di arance e kiwi. Un gesto di solidarietà, quello di Domenico Spagnolo, che è partito dalla Calabria per aiutare uno dei comuni lombardi più colpiti dal coronavirus. Gli alimenti sono arrivati il 16 aprile direttamente davanti la sede del palazzo comunale di Bergamo, per conto di un’azienda di Rosarno.

Dal primo pomeriggio di ieri le arance e i kiwi sono stati distribuiti grazie ai volontari dell’ente comubnale e verranno consegnate alle persone anziane su indicazione dei indicazione dei presidenti dei Centro per Tutte le Età, punti di riferimento preziosi all'interno dei quartieri della città. E non solo, perché saranno distribuite nella rete delle famiglie più bisognose e fragili, già prese in carico e conosciute dai nostri Servizi Sociali.

Spagnolo e la sua ditta volevano fare la loro parte e così, dopo un confronto con il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, il responsabile della ditta ha deciso di donare la frutta a un territorio che sta pagando con decessi e contagi l’infezione da coronavirus.

Nel frattempo qualche giorno l'Alessandria Dolciaria di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, ha consegnato alla città lombarda 1.600 uova di Pasqua.