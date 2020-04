Oriolo. I carabinieri fanno arrivare i pc a casa degli alunni che vivono in zona rossa

I carabinieri di Corigliano Calabro hanno consegnato quattro computer portatili agli studenti dell’Iif, Ipsia e Iti Aletti che vivono a Oriolo, in zona rossa. A seguito di un’ordinanza regionale il comune del cosentino è diventato zona rossa, così a seguito della richiesta da parte della dirigenza della scuola, i militari hanno consegnato i pc per consentire agli studenti di seguire la didattica digitale.

L'esigenza di una consegna porta a porta che non violasse le prescrizioni per limitare i casi di contagio in piena zona rossa, era stata segnalata dalle dirigenti scolastiche Marilena Viggiano e Maria Pia Colotta, che non sapendo come far recapitare i dispositivi agli studenti, si sono rivolte direttamente ai Carabinieri della locale stazione.

I militari, dopo aver prelevato i pc dalla sede dell'istituto, si sono recati nelle case degli studenti segnalati, che hanno risposto con gratitudine. I giovani, che sono due della V superiore (per i quali i pc potranno eventualmente essere usati anche per gli esami di maturità) e due di classe inferiori, da oggi potranno continuare a seguire da casa le lezioni nel rispetto del distacco sociale imposto dalla normativa anti-contagio.