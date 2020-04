Crotone: 14 denunce e 67 multe per violazioni del decreto anti covid

Quattordici denunce, una segnalazione, 33 sanzioni per violazioni del codice della strada, 5 fermi amministrativi. E non solo, perché gli agenti della Questura di Crotone, nell’ambito del Piano di azione focus ‘ndrangheta, hanno identificato 478 persone, controllato 235 veicoli con il sistema Mercurio, eseguito 15 perquisizioni, 231 controlli amministrativi e comminate due multe, accompagnando 5 persone negli uffici della Questura per l’identificazione.

Sono 67, invece, le persone sanzionate perché sorprese per strada senza alcun motivo nonostante il decreto anti covid. I poliziotti della divisione Pasi hanno multato anche i titolari di tre negozi e sospeso per 5 giorni un’attività commerciale per violazioni ai decreti e ordinanze anti covid.

E non solo: gli agenti hanno denunciato un uomo di 32 anni accusato di aver fornito false dichiarazioni durante un controllo e che ora dovrà pagare una multa di 400 euro.

False dichiarazioni anche per altre due persone, controllate in altrettante diverse situazioni e poi denunciate: E.D., crotonese 28enne, e S.G., 32enne residente a Roccabernarda. I due sono stati sorpresi a passeggiare per strada senza alcun giustificato motivo fornendo false dichiarazioni sull’autocertificazione e contravvenendo al decreto, da qui la multa di 400 euro.

I titolari di due esercizi sono stati poi invitati a fornire della documentazione negli uffici della Questura. Nel primo caso, è il titolare di un negozio per la vendita di cosmetica per parrucchieri che dovrà pagare una multa per non aver affisso l’orario di apertura e chiusura. Stessa richiesta anche per il secondo caso, e che riguarda una donna di 53 anni.

Multa di 5mila euro invece per la titolare di un’attività per parrucchieri. A seguito del controllo delle carte e della documentazione in Questura, è emerso che avrebbe venduto prodotti senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Comune di Crotone. La donna, che dovrà inoltre pagare una multa di 400 euro per inosservanza del decreto anti covid, dovrà sospendere per 5 giorni la propria attività. Questa, infatti, non rientra tra quelle consentite e individuate nei decreti del Governo.

Inoltre, il personale della Questura procederà ad interessare il Comune pitagorica per l’emissione di provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Il decreto non ha fermato neanche i consumatori di droga: gli agenti hanno fermato un uomo di 50 anni sorpreso con un grammo di cocaina, e un’altra persona è stata segnalata dopo essere stata “pizzicata” con 0,60 grammi di eroina. In entrambi i casi la droga è stata sequestrata.

A Pasqua, gli agenti delle volanti hanno denunciato un 33enne “beccato” in auto con 3 involucri con mezzo grammo di eroina e una confezione di 2 grammi di cocaina. A seguito della perquisizione domiciliare, la polizia ha sequestrato altri due involucri con un grammo di eroina.

È stato invece denunciato per disturbo alla quiete pubblica un 38enne sorpreso dalle volanti a Cirò Marina, mentre un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla Digos per aver violato la sorveglianza speciale.