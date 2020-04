Covid. Fine tregua a Crotone, positivi salgono a 116. Ricoverato paziente di Strongoli

Si interrompe dopo cinque giorni di fila la scia positiva a Crotone, dove dal 12 aprile scorso non si registravano nuovi casi di Covid-19.

Come già anticipato stamani dai laboratori del Pugliese Ciaccio di Catanzaro (QUI), un nuovo contagio è stato confermato nella provincia pitagorica e riguarda una persona della cittadina di Strongoli, dove fino ad ora le infezioni accertate erano state 5, da oggi 6 con quest’ultima.

Il complessivo dei Covid nel crotonese, dunque, sale oggi a 115. Rimangono invece invariati i numeri relativi al capoluogo e agli altri comuni dell’hinterland, fermi alle conferme del bollettino di ieri dell’Asp locale (QUI).

Unica novità altri due pazienti che sono stati dimessi dal San Giovanni di Dio che ad oggi sono dunque 15 in tutto. Rimangono invece ricoverate 19 persone in malattie infettive e un’altra in terapia intensiva.

Degli affetti da Covid in provincia, 77 sono quelli che presentano sintomi mentre 39 quelli asintomatici. Le quarantene, infine, salgono a 1497, 19 in più rispetto a ieri.