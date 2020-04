Aeroporto Crotone, Zaccheo (Enac): “Dopo l’emergenza lo scalo sarà operativo”

“Non sussistono ad oggi elementi per cui lo scalo S. Anna non debba riprendere la sua piena operatività, considerata anche la sua particolare strategicità e valenza sociale per lo sviluppo del trasporto locale di tutta la fascia jonica e nazionale”. Queste le parole di Nicola Zaccheo, presidente dell’Enac, che ha risposto alla lettera inviata la scorsa settimana dalla deputata del Movimento 5 stelle, Elisabetta Barbuto. Una missiva in cui la Barbuto aveva espresso le proprie proteste nei confronti delle dichiarazioni del presidente della Sacal che aveva paventato la chiusura dell’aeroporto di S. Anna in seguito alla pausa forzata a causa dell’emergenza covid19.

Ne dà notizia la stessa Barbuto che poi comunica di “avere avuto modo di conferire anche con il funzionario preposto al traffico aereo regionale” che ha confermato “l’impegno a risolvere la questione relativa alle tariffe dei non residenti assicurando una risposta entro breve termine in modo da superare l’impasse rilevato dalla Commissione europea cui erano stati sottoposti gli esiti della conferenza dei servizi di ottobre”.

La Barbuto ricorda poi la nuova conferenza dei servizi che avrà ad oggetto la correzione del dato rilevato anomalo dalla Commissione. E auspica che si “possa procedere con celerità al fine di consentire al più presto la celebrazione dei bandi per le rotte onerate individuate in Roma, Torino e Venezia si da poter essere pronti al termine della emergenza sanitaria”.