Covid. Area Centrale: due nuovi positivi a Crotone e Catanzaro

Sale ancora di altri due casi il numero di positivi nell’area centrale della Calabria (QUI). Uno proviene dalla provincia di Catanzaro, il secondo da quella crotonese, interrompendo, quanto a quest’ultima, una “tregua” durata almeno cinque giorni in cui, nell’area pitagorica, non si erano segnalati nuovi casi di Covid19 (QUI).

A rendere noti i dati, come al solito a quest’ora, l’azienda ospedaliera del Pugliese-Ciaccio, che segnala come nelle ultime 24 ore siano stati in tutto 263 i tamponi analizzati nei propri laboratori: 205 riferiti a residenti nell’area del capoluogo di regione, 38 da quella pitagorica e altri 20 dal vibonese.

Quanto ai ricoveri, invece, al momento nella stessa struttura ospedaliera di Catanzaro sono assistiti 16 pazienti, uno solo nella terapia intensiva e tutti gli altri, invece, in malattie infettive.

Non sono stati comunicati i dati relativi ai ricoveri nel policlinico universitario Mater Domini.