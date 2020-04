Covid-19: La parola ai Medici d’Urgenza della AO di Cosenza

È nata come strumento per dare voce alla Città. Poi, con il Covid19, NOIRadio.EU è diventata la voce dei Medici Specialisti che l'hanno scelta per informare i Cittadini che oggi si collegano da tutta Italia grazie al Progetto di Alto Volontariato #Sentiamoci, grazie al quale circa 40 Medici Specialisti offrono consulenze telefoniche gratuite a chi è costretto da lungo periodo a stare in casa.

Il progetto ideato dal Dott. Pietro Leo già Primario del Reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale Civile di Cosenza in collaborazione con il Movimento cattolico NOI, è oggi un punto di riferimento facile da raggiungere da Smartphone, Tablet, pc e TV Digitale, e di tutti quanti sono impegnati, ad alto livello professionale, nella salvaguardia della salute dell'Uomo e dell'Ambiente con una speciale attenzione rivolta anche al futuro della microeconomia sociale.

Oggi 17 aprile alle ore 16:00 una nuova puntata speciale grazie alla quale, in diretta, sarà possibile ascoltare tre noti Specialisti dell'Ospedale Civile di Cosenza: il Dott. Pietro Ajello Responsabile SSD Chirurgica d'Urgenza, il Dott. Francesco Greco Responsabile SSD Cardiologia Interventistica, il Dott. Francesco Crocco Responsabile Medicina d'Urgenza.

Come sempre le interviste saranno condotte dal Dott. Pietro Leo coadiuvato da Fabio Gallo ed Eleonora Cafiero per il Movimento NOI.

Collegarsi è facile, basta cliccare www.noiradio.eu e premere il tasto "play" per l'ascolto.