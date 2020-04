Si allontana dal pre-triage prima del tampone: rintracciato di ritorno a San Lucido

Caccia all’uomo ieri mattina per gli agenti della Questura di Cosenza. Il “ricercato” - un 62enne di San Lucido - si era arbitrariamente allontanato dall’area di pre-triage dell’Ospedale Civile “SS. Annunziata” mentre era in attesa di fare l’esame del tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19.

La segnalazione era giunta direttamente dal personale sanitario, una volta accortosi dell’allontanamento. L’uomo è stato rintracciato mentre cercava di fare rientro a San Lucido. Consegnato al personale sanitario del 118 intervenuto prontamente sul posto con un’autoambulanza specializzata, è stato così riportato nuovamente nel nosocomio cittadino.

Il 62enne, che avrebbe dichiarato ai poliziotti di aver frainteso gli obblighi legati alle misure anti Covid-19, è stato sanzionato.