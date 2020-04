Covid. Asp: contagi fermi da 5 giorni nel crotonese, sono 115. I dimessi arrivano a 13

Per il quinto giorno consecutivo nessun nuovo contagio da Covid-19 è stato ufficializzato nella provincia crotonese. Il dato è confermato dalla stessa Asp locale che riporta ancora 115 positivi tra capoluogo ed hinterland: 38 sono gli asintomatici, mentre 76 quelli che presentano sintomi. Invariato anche il numero delle persone sottoposte a quarantena domiciliare, 1478.

Nota positiva è anche che quattro pazienti ricoverati in ospedale sono stati invece dimessi nelle ultime ore: uno proveniente proprio da Crotone (il decimo finora), mentre gli altri sono uno ciascuno rispettivamente di Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto e Rocca di Neto. Il totale che ad oggi ha lasciato il nosocomio pitagorico è pertanto di 13 pazienti.

Per il resto, come dicevamo, nulla cambia nei numeri dei contagi in provincia. Il capoluogo segna sempre quello più alto, 74, mentre le persone poste in isolamento domiciliare sono 624.

Il secondo comune con più positivi è ancora Cirò Marina con 13 casi; 139 le quarantene. A seguire: 12 i Covid a Cutro (84 le quarantene); 8 a Isola Capo Rizzuto (163 le quarantene); 5 a Strongoli (47 le quarantene); e un solo caso ciascuno sono segnalati a Cirò, Melissa e Rocca di Neto.

Tolto il capoluogo, in tutti gli altri comuni del circondario il totale delle persone in isolamento domiciliare è al momento di 854. Uno dei comuni della provincia con più quarantene è, dopo Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina, quello di Petilia Policastro (124)