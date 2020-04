Truffe ad assicurazioni e sentenze falsificate, interdetto un avvocato di Locri

È indagato per falso commesso in atti pubblici, per la soppressione e distruzione parziale degli atti, e per truffa in danno di compagnie assicurative. Così un avvocato del foro di Locri, accusato di aver falsificato sentenze emesse dal Giudice di Pace di Locri relative a giudizi civili generalmente concernenti richieste risarcitorie per illeciti extracontrattuali, non potrà esercitare la professione e tutte le attività ad essa inerenti per la durata di un anno.

Le indagini, eseguite dalla sezione della Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Locri e coordinate da quest’ultima, hanno consentito di scoprire il giro di truffe fatte dal legale che in alcuni casi, secondo le tesi dell’accusa, si è limitato a modificare l’originale della sentenza aumentando, a suo favore, gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni ed oneri professionali.

In altri episodi, invece, si è spinto a distruggere parzialmente le sentenze, sostituendo le pagine contenenti motivazioni e dispositivo con altre dal contenuto diverso e a lui favorevole. Così facendo ha indotto in errore le compagnie assicuratrici che hanno corrisposto, a titolo di risarcimento danni e di competenze professionali, somme non dovute costituenti ingiusto profitto a favore dell’avvocato.

Nelle indagini hanno preso parte anche i Carabinieri di Careri e gli esperti grafologi del Ris Carabinieri di Messina nella comprovazione dei falsi commessi.