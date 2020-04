Rispetta le misure del governo e spaccia da casa: arrestato 48enne

Aveva bloccato le uscite da casa per rispettare nel misure imposte dal Governo ma non la sua attività di spaccio e i clienti li riceveva a domicilio. Dopo un cliente però gli ha bussato la Polizia ed è così che un 48enne di Corigliano-Rossano, L.G., già noto alle forze dell’ordine, è finito in arresto.

I FATTI

I poliziotti, a seguito di un’attività investigativa, hanno bloccato fuori dall’abitazione dell’arrestato un 33enne sorprendendolo con un involucro contente circa 3 gr di marijuana e lo stesso è stato sanzionato per la violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

Subito dopo è scattata l’irruzione nell’abitazione dalla quale il soggetto era uscito da poco e all’interno si trovava il 48enne che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un cofanetto contenente 50gr di marijuana, un bilancino di precisione e la somma contante di 500euro in banconote di piccolo taglio.

Per l’uomo è scattato inevitabilmente l’arresto e dopo le formalità di rito - su disposizione del PM di turno della Procura della Republica di Castrovillari - è stato rilasciato.