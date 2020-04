Emergenza Covid, il Consorzio di bonifica dello Jonio cosentino continua il suo lavoro

L’attività del Consorzio di Bonifica rientra tra i servizi pubblici essenziali e per tale motivo non si è mai interrotta dall'inizio dell’emergenza Covid- 19.

Proseguono, infatti, gli interventi di pulizia e manutenzione di fossi e canali, quelli atti a garantire la funzionalità delle reti irrigue a favore degli agricoltori e quelli conseguenti agli eventi meteorologici come la disostruzione degli sbocchi al mare dei canali consortili presenti nei vari Comuni del Comprensorio.

Inoltre,si è lavorato per predisporre la massima sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di contenere l'indice di contagio, adottando tutte le misure previste e provvedendo anche alla sanificazione della sede, tutelando così l'intero personale e gli utenti esterni.

Per quanto concerne i tributi, l'Ente Consortile ha di fatto sospeso la riscossione a far data dal DPCM datato 11.03.2020 sino al 31.05.2020, così come già precedentemente pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Consorzio e sul proprio sito internet.