Aggressioni e rapine nel centro storico di Reggio: arrestati due 21enni

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Reggio hanno tratto in arresto due giovani di 21 anni ritenuti responsabili di aggressioni - finalizzate a rapina, estorsione e furto - ai danni di due giovani reggini avvenute nella centralissima Piazza Duomo durante le notti dei weekend tra l’8 e il 23 febbraio 2020.

Le attività di indagine della Squadra Mobile sono state avviate dopo la prima aggressione avvenuta in via Generale Tommasini a Reggio Calabria, adiacente a piazza Duomo. La vittima, in quell’occasione, aveva riferito che mentre, a bordo della propria autovettura, percorreva la via, era stato costretto a fermarsi in quanto nel centro della strada vi erano alcuni bidoni dell’immondizia che ostruivano il passaggio e, mentre stava spostando i bidoni per proseguire, era stato avvicinato e immediatamente aggredito a calci e schiaffi da un gruppo di ragazzi, uno dei quali gli aveva chiesto dei soldi minacciando di bruciargli la macchina.

I Carabinieri attraverso indagavano su un secondo episodio che ha consentito la ricostruzione dei fatti e l’identificazione certa degli autori. In particolare la notte del 16 febbraio 2020, nella centrale piazza Duomo, un altro ragazzo reggino, mentre era a bordo della propria bicicletta elettrica è stato avvicinato dai due stessi giovani che, per impossessarsi del mezzo, lo avrebbero preso a calci anche al volto che gli avrebbero causato ferite giudicate guaribile in 8 giorni tali da necessitare dell’applicazione di punti di sutura. Pur se il loro obiettivo, quella sera, era di impossessarsi della bicicletta i ragazzi riuscivano ad appropriarsi della sola chiave della batteria della bicicletta.

Acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza di un esercizio commerciale nelle vicinanze del luogo dell’aggressione i militari sono giunti alla ricostruzione della dinamica dell’evento e all’individuazione di uno dei due, mentre l'altro responsabile è stato individuato dalla Squadra Mobile.

Inoltre, uno dei due malviventi, avrebbe riprovato a rubare la bici elettrica della seconda vittima il weekend successivo, la notte del 23 febbraio 2020, quando il proprietario l’aveva lasciata parcheggiata lungo Corso Garibaldi.

I due aggressori sono stati riconosciuti dai denuncianti senza ombra di dubbio e, al termine delle formalità di rito, condotti presso la Casa Circondariale di Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.