Esce di casa per prendere un caffè ad un distributore: denunciato giovane recidivo

Un 32enne di Vibo Valentia è stato denunciato dopo essere stato beccato per l’ennesima volta fuori casa in palese violazione delle misure imposte per il contenimento del Coronavirus.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia hanno notato il ragazzo a piedi in pieno centro cittadino.

Fermato per un controllo di routine, lo stesso avrebbe riferito di essere uscito per prendere un caffè presso uno dei distributori automatici presenti lungo Corso Vittorio Emanuele e agli agenti avrebbe fornito generalità diverse dalle proprie.

Riconosciuto tuttavia dai componenti dell’equipaggio, che lo avevano già controllato e sanzionato il giorno precedente, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.