Covid, il bollettino: solo 15 nuovi casi ma mancano i dati di Torano, tre decessi

Continua in Calabria quello che - per semplificazione giornalistica - abbiamo definito l’effetto Torano. I Covid accertati nella casa di cura del cosentino (QUI), avevano fatto “impennare” già ieri i dati sui nuovi casi positivi in regione (QUI) che nei giorni precedenti, soprattutto durante il weekend Pasqua, sembravano aver segnato una considerevole diminuzione.

Oggi però il consueto bollettino della Regione ci restituisce un dato piuttosto contenuto quanto ad infezioni, con appena 15 positivi in più che si aggiungono ai numeri comunicati ieri e che portano a 971 il complessivo in tutta la regione.

Ma viene specificato nello stesso report che sono in fase di verifica i tamponi eseguiti nella struttura per anziani, che già stamani erano stati confermati invece e per altri 46 positivi (oltre ai 22 di ieri) dall’Asp di Catanzaro (QUI) che ne ha eseguito le relative analisi.

Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, ha infatti deciso che gli stessi siano tutti da rifare (105 quelli fin qui effettuati), come ha confermato all’agenzia Adnkronos, perché potrebbe essere stati falsati “dai guanti sporchi” utilizzati dall’operatore che li ha eseguiti.

Comunque, con o senza quest’ultimi, si potrebbe parlare di dati ancora “in linea” con quelli dei giorni precedenti e dell’intero mese in corso, che registrano una media di circa 22 contagi quotidiani.

Numeri, poi, e tutto sommato, anche contenuti rispetto al contesto nazionale ma con un dubbio lecito che vale comunque la pena porsi, ovvero quello della congruità del quantitativo di tamponi eseguiti in Calabria, soprattutto negli ultimi quattro giorni che è sceso sotto i 600 test quotidiani.

Intanto, e purtroppo, aumentano anche i decessi in regione, uno segnalato nel cosentino e due nel catanzarese, che portano il triste bilancio ad un totale finora di 71 (QUI).

Sale però il numero dei dimessi, di altre 9 persone, ad oggi sono in tutto 81, con pazienti che hanno lasciato, nelle ultime 24 ore, gli ospedali di Reggio Calabria (5), Cosenza (3) e Vibo (1).

Sempre in relazione agli ospedali, rimane ancora costante e moderata la “pressione” sui diversi reparti: i pazienti nelle terapie intensive, ad esempio, sono ora 11 (uno in meno di ieri) e rappresentano esattamente l’1,2% del totale dei positivi accertati e quasi il 7% di quelli ricoverati; nelle malattie infettive ne sono assistiti poi altri 156 (cinque in meno da ieri), ovvero il 16,8% dei contagiati.

Come sempre la stragrande maggioranza dei Covid, 652, cioè il 70%, si trova invece in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi: rispetto a ieri sono aumentati di 9 persone.

I CASI PER PROVINCIA

Dando uno sguardo alla consueta distribuzione dei pazienti nelle singole province della Calabria, seguendo sempre il criterio della Regione che è quello di conteggiarli secondo il luogo di ricovero e non di provenienza, a Cosenza gli affetti dal virus sono oggi 316 (+1 da ieri): 45 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 20 deceduti.

Altri 8 casi fanno salire a 276 i positivi a Reggio Calabria: 45 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 20 deceduti.

A Catanzaro ulteriori 6 Covid portano il totale a 199: 58 in reparto; 4 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 25 deceduti.

Nessun nuovo contagio segnalato invece a Crotone, che rimane ai 112 di ieri: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.

Anche Vibo Valentia non registra nuovi casi positivi e si ferma ancora a 68: 6 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 7 guarito; 5 deceduti.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati in tutto 18.229 tamponi. I soggetti in quarantena volontaria sono invece 7055 (79 in più rispetto a ieri) e così distribuiti: 1743 a Cosenza; 1726 a Reggio Calabria; 1666 a Catanzaro; 1463 a Crotone e 457 a Vibo Valentia: 457

Le persone giunte in regione e che ad oggi si sono registrate sul sito dell’ente sono 14.692. Nei conteggi sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.