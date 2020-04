Polizia Stradale: oltre 400 controlli a Pasqua, impiegate 72 pattuglie

Oltre 400 controlli sono stati eseguiti per tutto il ponte di Pasqua e Pasquetta da parte delle donne e degli uomini della Polizia Stradale di Catanzaro.

Con apposita ordinanza del Questore, sono stati incrementati i numeri delle pattuglie su tutti i turni di servizio, anche quelli serali e notturni.

Un massiccio impiego di ben 72 pattuglie di agenti ha consentito di svolgere controlli capillari lungo la rete autostradale e lungo le arterie che conducono alle località di villeggiatura balneari e montane.

I controlli hanno confermato che, in generale, a, parte qualche isolato trasgressore, i cittadini hanno rispettato le limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria e contenute nei provvedimenti normativi in vigore.