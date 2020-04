Covid. Altri 52 positivi in Calabria, 46 sono della Rsa di Torano

Cinquantadue due nuovi casi di Covid19 in Calabria rispetto al bollettino di ieri (QUI): un dato elevato ma che era più che atteso considerando che per 46 di essi hanno inciso gli esiti sul resto dei tamponi eseguiti ad ospiti e personale della casa di cura Villa Torano di Torano Castello, nel cosentino (QUI), che con quest’ultimi risultati fa segnare ad oggi 88 positivi accertati nella struttura.

Un dato confermato dall’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio che ha effettuato le relative analisi. I restanti 6 test risultati anch’essi positivi al virus si riferiscono invece a persone provenienti dal catanzarese.

Nella struttura sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 283 tamponi, 209 arrivati dalla provincia del capoluogo di regione e 8 da quella di Crotone. Nessuno, invece, è giunto dal vibonese mentre altri 145 test sono ancora in fase di completamente e si attendono gli esiti nelle prossime ore.

Nel Pugliese-Ciaccio, intanto, sono attualmente ricoverati 15 pazienti in malattie infettive (due in più rispetto a ieri, mentre un terzo è stato dimesso) e solo uno nella terapia intensiva. Il Mater Domini non ha invece reso noti i dati relativi ai pazienti assistiti nel policlinico universitario catanzarese.