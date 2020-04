Droga: sul bus con oltre 100 grammi di marijuana, denunciato 17enne

I Carabinieri di Catanzaro hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 17enne catanzarese.

Il ragazzo è stato notato nel quartiere Santa Maria su un autobus dell'azienda di trasporto pubblico e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una busta con circa 110 grammi di marijuana che aveva all'interno del giubbotto. Il successivo controllo nell'abitazione del minorenne ha consentito di scovare anche una piantina di marijuana alta circa 30 cm.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e per il giovane, vista la minore età e lo stato di incensuratezza, è scattato il deferimento in stato di libertà, oltre alla sanzione amministrativa per chi viola le norme da contagio anti Covid-19.