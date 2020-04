Scuole chiuse per il Covid, a Cosenza e Rende i tablet arrivano con i Carabinieri

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Con le scuole chiuse per l’emergenza da coronavirus e l’esigenza di seguire le lezioni via web, molti sono gli studenti che però si trovano sprovvisti degli strumenti tecnologici necessari.

Un problema che a Cosenza e Rende è stato risolto grazie all’aiuto dei carabinieri che proprio questa mattina si sono presi l’incombenza di consegnare, in entrambi i due comuni, dei tablet per la formazione a distanza agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rende Centro”.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione sinergica tra la dirigenza scolastica ed il Comando Provinciale dell’Arma, ha permesso agli studenti che non fossero in possesso di mezzi informatici di ricevere i device che permettono di interagire con la piattaforma dei relativi programmi scolastici e dando così piena continuità al loro diritto allo studio.

L’esigenza di una consegna porta a porta, che non violasse anche le misure anti contagio, è stata segnalata dalla dirigente Maria Teresa Barbuscio, che non sapendo come far recapitare i dispositivi agli studenti, si è rivolta così ai Carabinieri della vicina Stazione.

Gli uomini dell’Arma hanno risposto con entusiasmo e piena disponibilità alla richiesta e, dopo aver prelevato i tablet presso le aule dell’Istituto si sono recati nelle abitazioni degli alunni.