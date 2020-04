Covid, l’associazione Stella del Mare attiva sportello virtuale

L’associazione Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro, che da anni lavora attivamente sul territorio, ha potenziato il servizio dell'ascolto attraverso l'uso del web. Le persone potranno inviare le loro richieste di consulenze on line gratuita agli indirizzi di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure telefonando al numero 3393715940. Dal lunedì al venerdì, attraverso delle videochiamate, i cittadini avranno l’opportunità di interfacciarsi con psicologi, pedagogisti, criminologi ed educatori.

Stella del Mare ha inoltre realizzato una locandina con i dieci comportamenti da seguire per evitare il contagio da covid-19 e ha lanciato l’hashtag #speranzacentroascoltostelladelmare: la speranza di farcela restando a casa.

Infine per tutto il mese di aprile è stata attivata, sempre dal Centro Ascolto, la raccolta di generi alimentari (preferibilmente quelli a lunga conservazione) che potranno essere inviati presso la sede in via Discesa Filanda 5.

“Siamo assolutamente entusiasti di quanto stiamo facendo – ha sottolineato la presidente del Centro Stefania Mandaliti – oggi più che mai abbiamo la necessità di aiutare le persone meno fortunate. Stella del Mare, grazie all’aiuto dei tanti professionisti che collaborano per lei, vuole divulgare una luce di speranza; uniti, insieme, con l’ottimismo e l’amore siamo convinti che il futuro sarà dalla nostra parte”.