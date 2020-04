Coronavirus, mascherine o foulard obbligatori per gli spostamenti in Calabria

Naso e bocca coperti durante gli spostamenti. È questo in soldoni il riassunto della nuova ordinanza firmata dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per contenere la diffusione dell’infezione da coronavirus. Così nel provvedimento è previsto l’obbligo di portare mascherine tutti i calabresi che vorranno muoversi nei limiti imposti dalle normative vigenti. Uso di mascherine o di tessuti per coprire naso e bocca in particolare nei negozi e negli uffici pubblici.

Prosegue l’obbligo di registrare il proprio arrivo in regione da altri territori o dall’estero. Le persone in questione dovranno comunicare la propria presenza al dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale del proprio territorio compilando il modulo al sito emergenzacovid.regione.calabria.it e dovranno dimostrare che il proprio rientro è giustificato da valide motivazioni.

Rimangono sospese fino al 26 aprile tutte le attività ambulatoriali non urgenti, così come i ricoveri differibili. Nei comuni di: Chiaravalle Centrale, Torano Castello, Bocchigliero, Oriolo, Rogliano, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Fabrizia, Serra San Bruno e Cutro, le “zone rosse” rimangono i divieti di allontanamento e di accesso tranne che per gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, le forze dell'ordine.

Possono entrare ed uscire dai comuni indicati gli esercenti delle attività consentite sul territorio ai sensi del decreto del presidente del Consiglio datato 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse. Per il territorio di San Lucido, nel Cosentino, resta vigente l'ordinanza emanata lo scorso 9 aprile.