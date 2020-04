Covid, il bollettino. “Effetto” Torano sulla Calabria: 28 i nuovi casi, un altro decesso

Lasciatoci alle spalle un weekend di Pasqua tutto sommato “positivo” sul fronte dell’epidemia da Covid19, con in due giorni appena 13 nuovi contagi registrati in tutta la Calabria, sebbene funestati da un’altra vittima, oggi i dati resi noti dalla Regione “soffocano” un po’ il seppur cauto ottimismo delle ultime 48 ore, segnando nuovamente una impennata in avanti relativamente all’andamento della curva delle infezioni.

Il tutto dovuto anche al focolaio registrato in una casa di cura del cosentino (QUI) dove i laboratori dell’Ao di Catanzaro, intorno a mezzogiorno, hanno confermato 22 positivi (QUI) su un centinaio di tamponi eseguiti su ospiti e personale della struttura, tanto che la governatrice Jole Santelli ha deciso, nel primo pomeriggio e come conseguenza, di “blindare” la stessa cittadina, Torano Castello (QUI).

Rispetto al bollettino di ieri pomeriggio (QUI), si segnalano quindi altri 28 casi di contagio da coronavirus, provenienti in maggior parte dalla provincia bruzia (i 22 esattamente, mentre altri 5 sono dal reggino e uno solo dal catanzarese) e che portano il totale complessivo a 956.

Quanto al triste numero di decessi avvenuti in Calabria, anche qui si sale e di un’altra vittima, ancora nella provincia bruzia, portando il complessivo ad oggi a 67 soggetti morti per o con il Covid (QUI).



Un dato positivo, da contro, quello dei dimessi: dagli ospedali della regione sono usciti altri due pazienti affetti dal virus (a Vibo), per un totale fino ad oggi di 72.

Sempre negli stessi ospedali della Calabria, inoltre, si mantiene ancora gestibile la “pressione” quanto al numero di degenti: nei relativi reparti di terapie intensive al momento rimangono assistiti 12 pazienti (come ieri) che rappresentano quindi l’1,3 % del totale dei positivi; in malattie infettive altri 161 (uno in più da ieri), ovvero il 17,3%.

643 le persone che si trovano invece in isolamento domiciliare, con sintomi o sintomi lievi (24 in più nelle ultime 24ore) e che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, oltre i due terzi, ovvero il 69%.

I CASI PER PROVINCIA

Andando a guardare poi la distribuzione dei positivi nelle varie provincie, rammentando che la Regione li somma in base al luogo di degenza e non di provenienza, Cosenza rimane ancora la più “colpita” dal Covid: ad oggi 315 i casi (+22 da ieri): 48 sono in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 15 i guariti e 19 i deceduti.

Altri 5 casi in più, nelle ultime 24ore, a Reggio Calabria che arriva oggi a 268: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 195 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti.

Un solo aumento a Catanzaro, 193 il totale: 57 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti.

Nessun caso di covid invece a Crotone, che rimane da due giorni a 112: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.

Zero nuovi contagi anche a Vibo Valentia che per il terzo giorno consecutivo resta ferma pertanto a 68 casi: 7 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 6 guariti; 5 deceduti.

Ad oggi sono stati effettuati 17.569 tamponi, 16.613 quelli risultati negativi. I soggetti in quarantena volontaria sono 6976, 614 in meno rispetto a ieri, e così distribuiti: 1737 a Cosenza; 1653 a Reggio Calabria; 1646 a Catanzaro; 1442 a Crotone e 498 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 14.483. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.