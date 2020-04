Badolato. Nasconde 5 dosi di marijuana nelle mutante. Arrestato 26enne

Ha nascosto nelle mutande 5 involucri in cellophane, con oltre 10 grammi di marijuana, e per questo è stato arrestato. È successo a Badolato dove, nel pomeriggio di Pasquetta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soverato hanno arrestato in flagranza di reato, un 26enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti, arrivati all’altezza di un sottopassaggio adiacente la SS 106, hanno notato il 26enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi a piedi. L’uomo è stato fermato e controllato, e durante il controllo ha manifestato segni di nervosismo, da qui la decisione di fare una perquisizione personale. Al termine i militari hanno trovato la droga e le successive attività di ricerca, estese anche alla casa del 26enne, hanno consentito di trovare, all’interno di un ripostiglio dell’immobile, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, e ulteriori 20 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in 8 dosi.

Il materiale è stato sequestrato e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito. L’uomo è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Soverato, in attesa dell’udienza di convalida.