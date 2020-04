Pandemia: Associazione di Promozione Sociale dona mascherine al Pugliese

Stamattina l'Associazione di Promozione Sociale A Filanda di Catanzaro ha donato un congruo numero di mascherine protettive al Reparto di Malattie Infettive dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro.

“Si tratta – spiega il presidente Luciano Ventura in una nota - di mascherine a norma preparate da artigiani locali.”

La gara di solidarietà dell’Associazione ha previsto donazioni, offerte, idee, “così – si legge in una nota - le persone e le aziende combattono la crisi sanitaria e vengono in soccorso a medici, infermieri. L’impegno delle persone non sempre si può misurare con il metro arido degli zeri che arricchiscono le donazioni.”

“Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus – si legge ancora - ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere mostrano un valore umano altissimo. La nostra raccolta fondi dei giorni scorsi ha dato i suoi frutti!”

“Un gesto piccolo ma sentito, "A Filanda" – si legge infine - ha voluto essere vicino alle Istituzioni preposte in questo momento di grande crisi pandemica. Operare per la solidarietà, è infatti, uno degli obiettivi del nostro gruppo. Auguriamo a tutti che questa situazione possa risolversi al più presto, e con l'impegno responsabile di ognuno ne usciremo!”