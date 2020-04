Morte Vigile del Fuoco, Iacucci: “sgomenti e addolorati”

“Mi associo alle tante espressioni di dolore da parte della città di Cosenza e dell’intera Provincia per la scomparsa del vigile del fuoco, Bonaventura Ferri. Una notizia che ci ha lasciati sgomenti e addolorati.” Lo rende noto il Presidente Provincia Cosenza, Franco Iacucci, dopo aver appreso della morte del servitore dello stato a causa del coronavirus. (QUI)



“Nella giornata di ieri ho avuto modo di esprimere le mie condoglianze al Comandante Provinciale Massimo Cundari, chiedendogli di estenderle a tutto il Comando e ai suoi colleghi".

"Così – avanza il presidente della Provincia - come spero che possa giungere a tutta la famiglia un commosso pensiero di vicinanza, in un momento così difficile. Ho avuto modo di incontrare Bonaventura Ferri in più occasioni e posso affermare con certezza che lascia un grande vuoto, proporzionato al suo impegno sul lavoro e nel mondo del sindacato. Tante le sue battaglie a favore del Corpo dei Vigili del fuoco, di cui era orgoglioso rappresentante, tanti i giovani che aveva contribuito a formare e ai quali sicuramente lascia un esempio indelebile di attaccamento alla divisa e di amore per il territorio.”

“In ultimo, - conclude Iacucci - constatare così da vicino quanto possa essere infido questo virus sicuramente lascia spaesati e spaventati e vorrei rivolgere un pensiero di conforto a tutta la comunità perché lo scoraggiamento non prevalga, occorre continuare a rispettare le regole e a restare uniti in questa battaglia.”