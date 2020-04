Covid. Ancora un’alta vittima: Vigile del Fuoco stroncato dal virus

Banaventura Ferri

Un’altra vita spezzata da questo maledetto virus e che fa ancor più male a chi, come noi, la conosceva personalmente. Nel policlinico universitario del Mater Domini di Catanzaro si è spento infatti Banaventura Ferri, ai più conosciuto come Angelo.

Ferri, 51 anni, era stato ricoverato dapprima nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, la sua città, dagli inizi di marzo, ma dato l’aggravarsi delle condizioni era stato poi trasferito nel nosocomio catanzarese, dove purtroppo è deceduto oggi.

Apprezzato vigile del fuoco nel capoluogo bruzio da ben 24 anni, attivissimo sindacalista della Uil e punto di riferimento anche per la stampa regionale, con cui curava i rapporti per conto del Corpo di appartenenze, lascia la moglie Marialina e la tristezza tra i suoi colleghi e in noi giornalisti che con lui abbiamo avuto sempre corretti e cordiali rapporti di collaborazione.

Al dolore della famiglia e dei colleghi di Cosenza si è unita anche la UilPa, la sigla sindacale di categoria, così come il Capo Dipartimento Mulas e il Capo del Corpo Dattilo.