Asp. Covid, quattro in più da ieri: tre a Crotone ed uno a Cutro

Come anticipato stamani dai laboratori del Pugliese-Ciaccio (QUI), i positivi aumentano da ieri di quattro nuovi casi, portando il complessivo dei crotonesi affetti da covid a 115. I nuovi contagi riguardano tre persone del capoluogo di provincia e una della vicina cittadina di Cutro.

A Crotone, dunque, i positivi accertati sono ad oggi 74 (ieri erano 71), di cui 12 ricoverati in ospedale ma uno solo in terapia intensiva.

Secondo i dati forniti dall’Asp locale in 24 sono però asintomatici, mentre i sintomatici sono 49. Dal San Giovanni di Dio sono stati dimessi fino ad ora 9 pazienti. 607, infine, i soggetti in quarantena domiciliare, dei quali 288 per contatti con persone trovate positive.

Quanto a Cutro, come dicevamo, un solo nuovo caso che porta il totale a 12. Di questi quattro si trovano ricoverati e in 11 ad essere sintomatici; mentre in quarantena vi sono 82 persone (35 per contatti con covid).

I numeri resi noti dall’azienda ospedaliera, per il resto, non segnalano alcuna variazione nei casi rispetto a ieri (QUI) negli altri comuni della provincia pitagorica, ovvero: uno a Cirò; tredici a Cirò Marina; otto ad Isola Capo Rizzuto; cinque a Strongoli; uno a Melissa e un altro ancora a Rocca di Neto.

Nel crotonese, dei 115 positivi complessivi, in 21 (compreso un solo ricovero in intensiva) sono quelli assistiti in ospedale, 76 sono i sintomatici e 38 gli asintomatici. Tra capoluogo e intero hinterland si trovano in quarantena, al momento, 1421 persone.