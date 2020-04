Nuovo appuntamento con Digital Poiesis, on line il reading su D’annunzio

È on line il nuovo appuntamento di DIGITALPoiesis, la rassegna di incontri teatrali del Teatro di Calabria in versione "virtuale". Le norme di contenimento e prevenzione per l'emergenza COVID-19 non hanno di certo fermato o scoraggiato la Compagnia guidata da Anna Melania Corrado, Luigi La Rosa e Aldo Conforto.

Dalle splendide sale del Marca, luogo che ospita da cinque anni la rassegna, alle case degli spettatori del TdC sparsi in tutta Italia: ecco che cambia lo scenario di Poiesis, che per l'occasione diventa quindi "digital" e va a tenere compagnia al proprio pubblico in questo momento difficile e delicato.

La struttura è la stessa: ogni settimana il TdC propone un suo recital dedicato ad un grande autore contemporaneo, arricchito dalle preziose introduzioni di Luigi La Rosa e dagli interventi recitativi degli attori della Compagnia.

Gli spettacoli, completamente gratuiti, sono disponibili sul canale YouTube del Teatro di Calabria e possono essere rivisti liberamente. Dopo Manzoni, Pirandello e il mito di Ulisse è la volta di un grande personaggio della letteratura italiana contemporanea: Gabriele D'Annunzio.

Controverso, affascinante, geniale, scandaloso, precursore dei tempi: D'Annunzio è certamente il primo "divo" del XX secolo. Una vita incredibile, una poetica audace e rivoluzionaria, sconvolgente e ricercata. A raccontare le proprie passioni, le proprie angosce e creazioni nel recital è nientemeno che D'Annunzio stesso: sarà lui ad evocare, con la sua voce e i suoi racconti, le poesie che lo hanno eternato nella memoria collettiva.