Covid. Il bollettino, il virus dà una tregua alla Calabria: 8 i nuovi casi e nessuna vittima

Sembra proprio una vera e propria tregua quella concessa dal covid per questa domenica di Pasqua in una Calabria “sigillata” e “blindata” oramai da più settimane.

Il bollettino della Regione che rimette, seppur freddamente, i numeri del contagio, quest’oggi parla di 923 casi di positività complessivi, ovvero di appena 8 in più rispetto al valore comunicato ieri pomeriggio alla stessa ora (QUI) ma, cosa ancor più rilevante, il fatto che sempre nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non vi siano state vittime in nessuno dei nostri ospedali, con il totale ad oggi che rimane fermo a 66 (QUI).

Salgono però i dimessi, cinque in più da ieri (per un totale ad oggi di 62): quattro che hanno lasciato il nosocomio cosentino e uno quello reggino.

I numeri del virus erano già contenuti da sabato, con 14 nuovi casi, e aprono oggi ad un’analisi seppur veloce sull’andamento dell’epidemia nella regione.

Negli ultimi sette giorni (dal 6 aprile ad oggi), ad esempio, ci si è attestati ad una media di nuove infezioni di 20 casi al giorno, contro quella più consistente della settimana precedente (dal 30 marzo al 5 aprile) che era di 49; o di quella ancora prima (dal 23 al 29 di marzo) che segnava aumenti quotidiani di 29 unità.

Intanto, altri valori da prendere in considerazione quelli che potremmo semplificare come della “gravità” dei casi di Covid accertati sempre in Calabria: “solo” 14 pazienti (uno in meno da ieri), cioè l’1,5 per cento del totale dei positivi, sono ad oggi nelle terapie intensive, reparto più delicato per le cure salvavita; mentre 165 (il 17,9 per cento) sono assistiti nelle malattie infettive e 616, cioè la maggioranza dei casi (il 66,7 per cento), si trovano in isolamento domiciliare, dunque con sintomi lievi o senza sintomi.

I dimessi rappresentano invece il 6,7 per cento del totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia; i decessi, infine, il 7,2 per cento.

I DATI PER PROVINCIA

Quanto alla consueta disposizione dei casi nelle diverse province, segnalati come sempre in base al luogo di degenza e non di provenienza, è ancora Cosenza a segnare il numero più alto, 288 (nessun aumento da ieri): 47 in reparto; 4 in rianimazione; 206 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 17 deceduti.

A Reggio Calabria altri tre nuovi positivi nelle ultime 24 ore portano il totale a 263: 36 in reparto; 4 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 15 deceduti

Un altro solo caso a Catanzaro, sono oggi e dunque 192: 57 in reparto; 6 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 23 deceduti.

A Crotone, come già annunciato a mezzogiorno nel bollettino dell’Ao Pugliese-Ciaccio (QUI), si registrano altri 4 covid, per un complessivo di 112: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.

Infine, nessun aumento a Vibo Valentia dove i positivi rimangono 68, come ieri: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti.

In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 16.766 tamponi, 15.843 quelli risultati negativi. I soggetti in quarantena volontaria sono invece 7632 (246 in meno da ieri) e così distribuiti: 2293 a Cosenza, 1788 a Reggio Calabria; 1632 a Catanzaro; 1421 a Crotone e 498 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in Calabria e che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 14.212. Nei conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.