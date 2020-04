Da Sant’Eufemia d’Aspromonte 350 pasti caldi per le famiglie in difficoltà

Il titolare di due ristoranti a Sant’Eufemia d’Aspromonte ha cucinato e donato 350 pasti caldi alle famiglie indigenti dei territori di Sant’Eufemia e Sinopoli. Diego Fedele, grazie all’aiuto della Protezione Civile che si occuperà delle consegne, ha donato i pasti caldi. Un gesto fatto con amore da un giovane reggino che vuole non soltanto aiutare le famiglie in difficoltà sostenendo anche gli operatori sanitari e i volontari all’opera durante questa emergenza, ma anche ribadire l’importanza della responsabilità sociale contro lo spreco di alimenti.

“L’emergenza sanitaria che ha devastato un intero Paese e non solo, ci ha obbligato a riflettere sui rapporti umani, sul senso di condivisione e unione che deve esserci in una comunità – ha spiegato il giovane ristoratore Fedele – Nonostante i nostri locali siano chiusi, abbiamo eseguito rigorosamente le disposizioni ministeriali, e questo blocco delle attività lavorative ha distrutto la nostra economia, insieme al mio team, ci siamo sentiti in dovere di sostenere e far sentire la nostra vicinanza a chi sta affrontando un momento difficile e di grande impegno ma soprattutto, a tutte quelle persone che non hanno un piatto caldo da poter dare ai loro figli. Oggi più che mai, è fondamentale agire modo responsabile per il bene di tutti, creando del valore reale. Il valore di una persona è in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere”.