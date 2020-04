Il Covid distrugge ma unisce: tanta solidarietà per gli “eroi” della sanità. Il grazie del Gom

Nelle ultime due settimane si sono succedute diverse iniziative di solidarietà e di ringraziamento promosse dalle Forze dell’Ordine nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi -Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria in questo momento di emergenza per l’epidemia COVID19.

La scorsa settimana, in due iniziative, il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, hanno schierato i propri automezzi nell’area dell’ospedale dedicata al COVID19 ed hanno fatto suonare le sirene in segno di omaggio ai medici, agli infermieri, al personale sanitario ed a tutti i dipendenti del G.O.M. di Reggio Calabria per l'opera assidua che stanno prestando in questa emergenza.

Il 9 aprile, una rappresentanza dei Carabinieri ha donato le uova di Pasqua dell'Arma alla Direzione Medica di Presidio “Riuniti” su iniziativa del Comandante Provinciale di Reggio Calabria, colonnello Giuseppe Battaglia, e del Comandante della Scuola Allievi, Colonnello Alessandro Magro.

Il 10 aprile, in rappresentanza del Questore di Reggio Calabria, dott. Maurizio Vallone, il vice questore dott. Luciano Rindone, l'ing. Marino, presidente del FabLab e la dirigente scolastica del Liceo Scientifico "L. Da Vinci", dott.ssa Giuseppina Princi, hanno consegnato all'ospedale 80 visiere protettive realizzate con stampanti digitali 3D. Quaranta dispositivi sono stati prodotti dal Fablab e altrettanti dagli studenti del Liceo "Da Vinci" coordinati dallo studente Alessandro Campolo.

Nella stessa giornata, il Comando della Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria, con l’assessore dott. Zimbalatti, ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale con la presenza dei propri automezzi nell’area COVID19 e con un omaggio floreale.

Si tratta di manifestazioni dal grande valore simbolico che contribuiscono a tenere alto il morale del personale ospedaliero ed a suggellare il rapporto sinergico tra le Istituzioni. Queste iniziative sono la parte più visibile di una più ampia attività di supporto nei confronti dell’Ospedale e di tutti i cittadini di Reggio Calabria che le Forze dell’Ordine stanno svolgendo da settimane senza sosta per far rispettare le norme di distanziamento sociale e favorire il contenimento dell'epidemia.

La Direzione Aziendale Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi -Melacrino - Morelli” oggi – tramite un cominciato stampa- ringrazia, pertanto, la Prefettura di Reggio Calabria per il continuo coordinamento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni interessate a vario titolo da questa fase di emergenza sanitaria e le Forze dell'Ordine per l’opera prestata quotidianamente sulle strade cittadine.