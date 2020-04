L’intera comunità rossanese piange il maestro Paolo Gallina

L'intera comunità rossanese piange per la scomparsa, nei giorni scorsi, del Maestro di Musica Paolo Gallina. Un uomo esemplare, il Prof. Gallina, che ha dato tutto se stesso alla famiglia, al suo ruolo di ex docente presso la Scuola Media della città bizantina, ma anche come eccellente insegnante di musica in cui ha formato, nel corso degli anni, numerosi allievi che, grazie ai suoi utili e preziosi consigli per tante generazioni, sono riusciti ad affermarsi nella vita e, soprattutto, nel settore musicale.

Con la scomparsa del Maestro Paolo Gallina, il quale si è fatto apprezzare per le sue straordinarie qualità umane e professionali, va via un pezzo di storia della Città di Rossano. Lui è stato un ottimo educatore e formatore musicale, musicista, compositore, fondatore e direttore della "Fisorchestra Città di Rossano", poeta raffinato e coinvolgente, cantore della buona Rossano e delle antiche tradizioni popolari del territorio. I numerosi cittadini rossanesi, oltre ai tanti allievi di scuola e di musica, si sono uniti al dolore della famiglia Gallina.