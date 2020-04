Petilia. Violano i sigilli di una struttura abusiva: un arresto e due denunce

Una persona è stata arrestata e altre due sono state denunciate a Petilia Policastro per violazione di sigilli in concorso su un manufatto abusivo in cemento armato.

Si tratta di un 30enne, custode giudiziario, e di un 41enne ed un 30enne del posto. I tre, tutti del luogo, sono stati sorpresi carabinieri della Stazione di Petilia Policastro ad effettuare lavori su un manufatto abusivo in cemento armato, già sottoposto a sequestro.

Il 30enne arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.