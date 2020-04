Maresciallo vittima del Covid. Sottosegretario Calvisi: “Vicino alla famiglia e ai colleghi”

Giulio Calvisi

“Esprimo alla famiglia di Salvatore le mie sentite condoglianze e vicinanza in questo momento di profondo dolore”. È quanto dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del Maresciallo Salvatore Scilanga, in servizio nel Corpo specialistico della Marina Militare presso la Capitaneria di Porto di Crotone (QUI).



“E’ una notizia triste, - ha aggiunto il Sottosegretario Calvisi - che arriva in giornate in cui la Difesa sta contribuendo alla lotta al Coronavirus con grande professionalità e spirito di sacrificio. Al Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e a tutto il suo personale dipendente va in questo momento il nostro pensiero”.