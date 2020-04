Gizzeria, in fiamme sterpaglie e macchia mediterranea. Forse incendio doloso

In fiamme cumuli di sterpaglie e di macchia mediterranea a Gizzeria. Questa mattina squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute in località Torre di Caposuvero per un incendio.

I vigili hanno domato le fiamme e spento il rogo, evitando che si propagasse verso la zona abitata.

Il fuoco e il fumo, in prossimità dell'Autostrada A2 del Mediterraneo. non hanno creato particolari disagi al traffico anche per l'attuale diminuzione di volumi di traffico dovuta all'emergenza Covid-19.

Nessuna persona è rimasta ferita e i vigili non escludono che si sia trattato di un incendio doloso.