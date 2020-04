Rovito, incendio in una abitazione: muore ex docente Unical

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nella sua abitazione a causa di un incendio, divampato per cause in corso di accertamento a Rovito. Il rogo, scoppiato nella tarda serata di ieri, non ha lasciato scampo a Francesco Fontana, ex docente di economia aziendale all’Unical.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei vigili che, una volta spente le fiamme, hanno solo potuto accertare il decesso dell’ex professore. Sul caso stanno indagando i carabinieri.