Covid 19, altri due morti a Reggio Calabria. Diciassette i pazienti guariti

Due donne sono morte nel Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Lo annuncia la direzione aziendale della struttura che ha fornito il bollettino quotidiano degli affetti da covid 19.

Le due decedute sono una di 92 e l’altra di 78 anni, ricoverate rispettivamente nel reparto di terapia intensiva e in pneumologia. Entrambe soffrivano già di gravi patologie oltre all’infezione di coronavirus.

Nel frattempo l’azienda ha sottoposto allo screening per 396 persone, di cui due quelle sono risultate positive al test. Ma l’azienda fornisce anche una buona notizia: i pazienti dimessi perché guariti sono 17.

Ad oggi, i pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 39: 36 in degenza ordinaria e 3 in Terapia Intensiva. Quelli deceduti in Ospedale salgono a 13. A questi si aggiungono altri due, quello avvenuto nella struttura sanitaria di Melito Porto Salvo e quello avvenuto non in ambito ospedaliero. I decessi nella Provincia di Reggio Calabria sono quindi 15 complessivi.