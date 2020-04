Corigliano, buoni spesa ai primi 150 nuclei familiari

È partita oggi, venerdì 10 aprile, la consegna dei buoni spesa a Corigliano Rossano. Per il momento sono 150 i nuclei che hanno ottenuto il buono. Ma, come afferma il sindaco Flavio Stasi, non occorre telefonare o recarsi al Comune. I beneficiari saranno contattati prima e poi raggiunti direttamente a casa per la consegna dei ticket.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione con l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, per ringraziare la macchina della solidarietà e del volontariato che sta supportando tutte le iniziative messe in campo dal Comune e dalla Protezione Civile, compresa quella utile ad accelerare “l’iter per la consegna dei buoni alimentari che si cercherà di proseguire anche per domani, sabato 11 aprile. Un impegno esemplare – sottolinea Stasi – a tutto beneficio delle situazioni di difficoltà in emergenza Coronavirus”.