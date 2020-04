Serra San Bruno, commissario dispone aumento dei controlli del territorio

L’emergenza non è rientrata e per questo motivo il commissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, e il sub commissario straordinario, rispettivamente Salvatore Guerra e Sergio Raimondo, hanno deciso di aumentare i “servizi di controllo straordinario del territorio da parte delle forze dell’ordine, coadiuvate della Polizia Locale del comune”.

Come scritto in una nota “le festività pasquali rappresentano un’occasione di ritrovo e condivisione. Quest’anno, purtroppo, l’emergenza Coronavirus ci impone di rinunciare alla partecipazione alle celebrazioni all’interno dei luoghi di culto, ai pranzi con i familiari e alle consuete gite fuori porta”.

E nell’ambito del decreto #iorestoacasa per tutelare la salute pubblica è richiesto alle persone di “restare a casa ed evitare ogni forma di spostamento non giustificato dalle previsioni governative, da quelle regionali e, infine, da quelli comunali”.

Poi commissario e sub commissario hanno deciso di dedicare “un pensiero alle famiglie delle vittime, agli operatori sanitari, alle Forze dell’Ordine e, in generale, a tutti coloro che saranno costretti a vivere le festività lontano dai propri affetti”.