Omicidio fratelli Mirabello: dalla Calabria parte una raccolta fondi per funerali

Rientreranno in Calabria dalla Sardegna e saranno seppelliti a San Gregorio di Ippona, nel vibonese, i corpi dei fratelli Massimiliano e Davide Mirabello, di 35 e 40 anni, scomparsi a Dolianova lo scorso 9 febbraio (QUI) e poi ritrovati morti lo scorso 3 aprile (QUI) dopo la confessione del 57enne Joselito Marras, vicino di podere, finito in manette in quanto indiziato per la scomparsa dei due ragazzi insieme al figlio Michael, di 27 anni. (QUI)



Il rientro delle salme, già complicato in questo periodo per l'emergenza coronavirus, si era rivelato anche molto costoso e per tale ragione è scattata una gara di solidarietà tra i cittadini di Dolianova e i parenti calabresi delle vittime che ha dato vita ad una raccolta fondi sui social che ha visto donazioni anche da parte di gente sarda.

In totale è stata accumulata la somma di circa 10 mila euro e dunque Massimiliano e Davide faranno presto rientro nella loro terra per una degna sepoltura.