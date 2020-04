Covid. Pugliese-Ciaccio: confermato un altro decesso, altri 9 i casi positivi

Un paziente deceduto e che era ricoverato in terapia intensiva, si tratta uno degli ospiti trasferiti dalla casa di cura di Chiaravalle Centrale (QUI), e altri nove casi in più di Covid19, rispetto a ieri (QUI), accertati oggi nell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. In quest’ultimo caso sono quattro persone provenienti dal catanzarese, altrettante dal vibonese ed una sola dal crotonese.

La struttura del capoluogo di regione nelle ultime 24 ore ha eseguito le analisi su un totale di 207 tamponi, 131 da Catanzaro, 32 da Crotone e 44 da Vibo. Di altri 35 si attendono ancora i risultati.

Quanto ai ricoveri, al momento si trovano nel Pugliese-Ciaccio 13 pazienti ricoverati in malattie infettive (due in più da ieri mentre un altro è stato invece dimesso) e due assistiti nella terapia intensiva.