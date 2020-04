San Giovanni in Fiore, Comune consegna i buoni spesa a domicilio

È stata affidata la consegna al domicilio dei beneficiari, si stanno dedicando con cura e slancio, comprendendo appieno la valenza sociale che riveste il compito a loro assegnato.

Le procedure di controllo e di consegna dei buoni spesa a San Giovanni in Fiore pertanto, proseguiranno ad oltranza fino al completo esaurimento delle richieste.

In tutto sono state presentate 700 domande, i termini di presentazione della richiesta sono scaduti alle 24 dell’8 aprile, e già ieri è avvenuta la consegna. Ai cittadini aventi diritto si raccomanda, quindi, di attendere a casa la consegna dei buoni spesa e di non recarsi al Comune, in modo da rispettare in toto le misure di distanziamento sociale emanate dal presidente Conte per contrastare il contagio da Coronavirus.

A tutti i beneficiari, peraltro, insieme ai buoni spesa sarà consegnato l’elenco dei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. I buoni devono essere spesi entro il 30 aprile prossimo ed utilizzati per l’acquisto dei generi alimentari essenziali, beni di prima necessità (detersivi, pannolini ecc.) e per farmaci.

L’intera amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare i cittadini che in questo momento di estrema difficoltà hanno assunto un atteggiamento di grande responsabilità e maturità civica, rispettando in maniera scrupolosa le procedure richieste per le quali non è stata registrata alcuna lamentela, consentendo agli uffici di svolgere con tranquillità la mole enorme di lavoro a loro assegnato.

Tutti gli amministratori florensi, infine, manifestano apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutte le attività commerciali che hanno aderito alla iniziativa Buoni Spesa Covid-19.