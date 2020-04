Manufatto abusivo costruito in area vincolata, denunciato imprenditore petilino

Un manufatto abusivo, eretto in località Serrarossa di Petilia Policastro, e costruito in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri forestale della stazione locale e di Crotone.

Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno notato la struttura in cemento armato che si trova esattamente in prossimità del fiume Tacina: in fase avanzata di realizzazione, probabilmente sarebbe dovuto servire per la vagliatura di inerti per un impianto di confezionamento di calcestruzzi.

Dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che fosse priva dei titoli abilitativi che ne legittimassero l’edificazione e di conseguenza sono scattati i sigilli, così da bloccarne il completamente.

La zona su cui è stata realizzata si trova tra l’atro all’interno della fascia di rispetto dell’alveo fluviale, prevista dalla normativa paesaggistica.

Il titolare della stessa area, un giovane imprenditore residente nel Petilino, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica.