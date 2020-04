Covid. Asp, 109 i casi nel crotonese: i numeri comune per comune

Rispetto ai 107 casi resi noti alle 17 dal bollettino della Regione (QUI), e che conteggia i pazienti in base al luogo di ricovero, i crotonesi effettivamente affetti da Covid19 sono in tutto 109.

A comunicarlo è la Asp pitagorica che oggi ha fornito anche e per la prima volta il dato dettagliato tu tutti i positivi comune per comune della provincia.

Proprio da quest’ultimi si evince quindi che nel solo capoluogo sono 69 i casi complessivi accertati (di cui 45 con sintomi e 24 asintomatici) e 598 le persone attualmente in isolamento domiciliare.

Quanto agli altri comuni, seguendo un ordine numerico, la cittadina seconda per covid è Cirò Marina, dove i casi sono 13 (di cui 8 asintomatici e 5 con sintomi) e 128 quelli in isolamento domiciliare. Nella più piccola e vicina Cirò un solo caso, con sintomi, ed otto le persone in quarantena.

Segue Cutro con 11 positivi e tutti con sintomi, mentre in isolamento domiciliare sono in 81. Ad Isola Capo Rizzuto i covid sono 8 (6 con sintomi e 2 asintomatici) e 151 gli isolamenti domiciliari.

5 invece i casi a Strongoli (di cui 4 con sintomi ed uno asintomatico) e 40 gli isolamenti a casa. Un solo caso ciascuno di positivi (entrambi asintomatici), ancora, a Rocca di Neto e Melissa, dove e rispettivamente gli isolamenti domiciliari sono 34 e 21.

Zero positivi infine in tutti gli altri comuni della provincia di Crotone, sebbene quasi tutti presentino persone precauzionalmente sottoposte a quarantena domiciliare: 333 nel complesso (su un totale di 1394), 17 delle quali per aver avuto contatti con soggetti risultati positivi.

Quanto invece ai dati sui ricoveri al San Giovanni di Dio, sono 21 quelli in malattie infettive e 2 nella terapia intensiva. Per concludere, una nota curiosa fornita dall’Asp, ovvero il numero complessivo di 23 persone che avrebbero violato la quarantena a cui erano sottoposte.