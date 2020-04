Spesa sospesa. Csv ringrazia le attività commerciali aderenti

Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” desidera ringraziare i primi esercizi commerciali di Crotone che hanno aderito alla campagna “La spesa sospesa”, si tratta di 11 punti vendita aderenti che consentono ad ognuno di poter acquistare generi alimentari, per poi donarli ai nostri concittadini in difficoltà: Buscema salumeria, Stefania Macrì frutta e verdura, Antico Forno di Pietro Laganà, Pam, MD e panificio Pucci di Elia Antonio.

“La spesa sospesa”, promossa dal Comune di Crotone, dal Centro Servizi Volontariato “Aurora”, dal Forum Terzo Settore provinciale, dalla Prociv, dalla Croce Rossa, dall’Arci di Crotone, dalla Caritas di Crotone, dalla Misericordia, dal Consorzio Jobel, da Libere Donne in collaborazione con la Camera di Commercio di Crotone e Confcommercio di Crotone, è una delle iniziative messe in campo per sostenere quanti stanno vivendo un forte disagio e promuove quei valori di solidarietà e di vicinanza certamente presenti nella nostra comunità.