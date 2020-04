Covid, il bollettino. In Calabria la curva è ancora stabile: +15 i casi da ieri, 61 i decessi

Si mantiene costante, come negli ultimi giorni, la curva dei contagi da Covid19 in Calabria. Secondo il bollettino ufficiale della Regione oggi si arriva a un complessivo di 874 positivi, il che vuol dire 15 in più rispetto a ieri (QUI).

Cresce però il numero delle morti e di un’altra persona deceduta nel catanzarese, che porta purtroppo a 61 il totale dall’inizio dell’epidemia (QUI).



I casi più numerosi di nuovi contagi nel cosentino, quasi una decina in più nelle ultime 24 ore, ed in linea più o meno con la dozzina registrati appena ieri. Altri quattro segnalati nel catanzarese (QUI) e due nel reggino mentre rimangono fermi, fortunatamente, il crotonese ed il vibonese che segnano zero contagi.

Aumentano anche i dimessi, di altri quattro pazienti che nelle ultime ore hanno lasciato gli ospedali della Calabria: sono 48 in tutto, così, dall’inizio dell’epidemia. Nelle terapie intensive di tutti gli stessi nosocomi per ora sono assistiti, infine, una quindicina di pazienti.

Quanto distribuzione territoriale dei casi (ricordando sempre il conteggio in base al luogo di ricovero e non di provenienza), a Cosenza si sale dunque a 272 Covid (+9 da ieri) di cui 50 in reparto; 4 in rianimazione; 191 in isolamento domiciliare; 10 guariti e 17 deceduti.

A Reggio Calabria il numero complessivo è invece di 250 (+2 da ieri): 37 in reparto; 4 in rianimazione; 181 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 11 deceduti.

Segue Catanzaro con 184 contagi (+4 da ieri): 55 in reparto; 7 in rianimazione; 82 in isolamento domiciliare; 16 guariti; 24 deceduti. Si ricorsa che qui sono ancora ricoverati i due pazienti trasferiti da Bergamo.

A Crotone, come anticipato all’inizio, i casi rimangono fermi al dato di ieri, ovvero di 107: 18 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 5 deceduti.

Stessa cosa a Vibo Valentia dove i covid sono in tutto ed ancora 61: 8 in reparto; 48 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti.

In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 14.248 tamponi dall’inizio dell’epidemia, quelli negativi sono dunque 13.374.

Le persone in quarantena volontaria sono poi 8119, ovvero 130 in meno rispetto a ieri, e così distribuiti: 2488 a Cosenza; 2226 a Reggio Calabria; 1552 a Catanzaro; 1365 a Crotone e 488 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in Calabria e che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 13.921.