Mormanno, buoni spesa. Dal Governo circa 22 mila euro: sì ad 81 domande

Giuseppe Regina

Il comune di Mormanno in pochi giorni ha accolto e valutato le domande di quanti hanno inteso inoltrare richiesta per i buoni spesa relativi all'ordinanza della Protezione Civile nazionale riguardante la solidarietà alimentare in tempo di Covid 19.

"Ci siamo attivati in breve tempo per poter soddisfare i bisogni di quanti sono in difficoltà a ridosso della Pasqua permettendo di riportare un piccolo sorriso sul viso di coloro - e sono purtroppo un numero elevato - ha detto Giuseppe Regina - oggi si trovano in estrema povertà a causa della pandemia che ha colpito molti settori lavorativi e reso più deboli coloro che già erano in crisi occupazionale".

"Ottantuno le richieste pervenute al Comune di Mormanno che - ricorda il primo cittadino -sono state accolte nella loro interezza vista la copertura finanziaria della somma di oltre 22mila euro assegnati al municipio del Pollino secondo la ripartizione fatta dal Governo tenendo conto della popolazione residente e che daranno sollievo ad un complessivo di 214 persone.

Sarà la Protezione Civile di Mormanno, nelle prossime ore, ad occuparsi della consegna dei buoni e dei prodotti che - ricordiamo - aziende private hanno voluto donare al Comune per le persone in condizioni di bisogno e che l'amministrazione ringrazia ancora una volta per lo spirito solidale dimostrato".

"Secondo le decisioni dell'Amministrazione comunale alle famiglie costituite da un solo componente - spiega in conclusione il primo cittadino - riceveranno buoni spesa dell'importo complessivo pari a 200 euro. Per le famiglie costituita da un numero di componenti superiore a 1 - i buoni spesa per 200 euro + buoni spesa per 50 euro per ogni componente aggiuntivo".